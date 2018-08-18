При обыске у злоумышленников изъяли несколько мешков с похищенными товарами

При обыске у злоумышленников изъяли несколько мешков с похищенными товарамиПолицейские раскрыли серию дерзких краж из магазинов самообслуживания в Иванове, сообщает УМВД по Ивановской области.Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что в регионе действует группа хорошо подготовленных преступников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение подозреваемых. Они были задержаны на съемной квартире. При обыске у злоумышленников изъяли несколько мешков с похищенными товарами.«Похищенного хватило бы для открытия небольшого продуктового магазина», — отмечают полицейские.По подозрению в кражах задержаны уроженцы Белгородской области, установлена их причастность к девяти преступлениям.