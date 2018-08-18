Проект направлен на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Проект направлен на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуацииКострома получит федеральный грант на поддержку детей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации города.Конкурс на получение гранта проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация Костромы представила проект организации досуга подростков, «находящихся в конфликте с законом». На его реализацию город получит грант в размере 1,33 млн рублей, а участниками проекта станут более 100 несовершеннолетних.В рамках проекта на базе ЦВР «Беркут», ДЮЦ «Ровесник» и ДЮЦ «АРС» будут организованы «Лаборатории успеха», которые вовлекут подростков в социальную деятельность. Ребята станут участниками мероприятий по благоустройству, сохранению и приумножению культурно-исторического наследия, пропаганде социально-позитивного поведения.