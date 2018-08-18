При личном досмотре сотрудники полиции изъяли у подозреваемого свертки с веществом, содержащим наркотическое вещество – гашиш и психотропное вещество МДМА...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 26-летнего неработающего местного жителя по подозрению в хранении наркотического средства – гашиша и психотропного вещества.Сотрудники Госавтоинспекции в Востряковском проезде остановили автомобиль для проверки документов. В салоне автомобиля, кроме водителя, находился мужчина, который при виде полицейских начал заметно нервничать. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит наркотическое вещество – гашиш, массой около 100 граммов, и психотропное вещество МДМА, массой около 1 грамма.Следственным отделением ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22