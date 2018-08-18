В Благовещенске Роспотребнадзор проводит расследование по факту случаев пищевой инфекции среди пациентов родильного дома.

В Благовещенске Роспотребнадзор проводит расследование по факту случаев пищевой инфекции среди пациентов родильного дома. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.Как уточняется, проводится эпидемиологическое расследование причин возникновения пищевой токсикоинфекции у семи пациентов городского родильного дома Благовещенска. Сотрудники Роспотребнадзора берут анализы у заболевших, обследуют родильное отделение, берут пробы из пищеблока, пробы питьевой воды.В роддоме усилен дезинфекционный режим, персонал и пациенты осматриваются. Врачи оценивают состояние заболевших как удовлетворительное.Управление Роспотребнадзора и правительство Амурской области создали оперативный штаб и рабочую группу для оперативного расследования причин возникновения пищевой инфекции.