Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился
в Анкаре с главой парламента Турции
Бинали Йылдырымом. Обсуждались успехи солидарных действий Москвы, Анкары
и Тегерана на сирийском направлении.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился
в Анкаре с главой парламента Турции
Бинали Йылдырымом. Обсуждались успехи солидарных действий Москвы, Анкары
и Тегерана на сирийском направлении.
"Россия, Турция и Иран объединили усилия
по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству
по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим", —
сказал Володин и отметил, что сегодня мир пришел на многострадальную
сирийскую землю.
"Да, я согласен. В эти непростые дни нам нужно
укреплять нашу солидарность", – заявил в ответ Йылдырым.
Спикер турецкого парламента принял своего российского коллегу в
частной резиденции, что на Востоке считается проявлением особого
уважения и знаком почтения, сообщает Regnum.
Перед встречей делегация Госдумы во главе
с Володиным осмотрела ту часть здания парламента Турции, куда
во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба и возложила там цветы.
Во второй
половине дня делегация Госдумы примет участие в работе VI съезда Партии справедливости
и развития, которую основал нынешний президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган. Съезд пройдет
впервые после смены политической системы в Турции.
Делегация
Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла в Анкару
накануне, 17 августа.
У трапа самолета Володина встретили посол России в Турции Алексей Ерхов, депутат
Партии справедливости и развития от провинции Гиресун Джемал Озтюрк и
вице-губернатор Анкары Ахмет Чиракоглу.