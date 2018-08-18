Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом. Обсуждались успехи солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретилсяв Анкаре с главой парламента ТурцииБинали Йылдырымом. Обсуждались успехи солидарных действий Москвы, Анкарыи Тегерана на сирийском направлении."Россия, Турция и Иран объединили усилияпо борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководствупо борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим", —сказал Володин и отметил, что сегодня мир пришел на многострадальнуюсирийскую землю."Да, я согласен. В эти непростые дни нам нужноукреплять нашу солидарность", – заявил в ответ Йылдырым.Спикер турецкого парламента принял своего российского коллегу вчастной резиденции, что на Востоке считается проявлением особогоуважения и знаком почтения, сообщает Regnum.Перед встречей делегация Госдумы во главес Володиным осмотрела ту часть здания парламента Турции, кудаво время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба и возложила там цветы.Во второйполовине дня делегация Госдумы примет участие в работе VI съезда Партии справедливостии развития, которую основал нынешний президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган. Съезд пройдетвпервые после смены политической системы в Турции.ДелегацияГосдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла в Анкарунакануне, 17 августа.У трапа самолета Володина встретили посол России в Турции Алексей Ерхов, депутатПартии справедливости и развития от провинции Гиресун Джемал Озтюрк ивице-губернатор Анкары Ахмет Чиракоглу.