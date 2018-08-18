Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом. Общение состоялось после завершения работы
съезда Партии справедливости и развития, созданной нынешним главой
государства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции
Реджепом Тайипом Эрдоганом. Общение состоялось после завершения работы
съезда Партии справедливости и развития, созданной нынешним главой
государства.
О встрече Володина и Эрдогана сообщил один из участников российской парламентской делегации, находящейся с визитом в Турции. Подробности беседы пока неизвестны.
Партия справедливости и развития – правящая партия в Турции, ее основателем является Эрдоган.
Ранее стало известно, что Россия и Турция планируют создать
совместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннего
сотрудничества говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламента
Турции Бинали Йылдырым.
На встрече также шла речь о противодействии
терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне.
Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международной
конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.
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