Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Общение состоялось после завершения работы съезда Партии справедливости и развития, созданной нынешним главой государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом. Общение состоялось после завершения работысъезда Партии справедливости и развития, созданной нынешним главойгосударства.О встрече Володина и Эрдогана сообщил один из участников российской парламентской делегации, находящейся с визитом в Турции. Подробности беседы пока неизвестны.Партия справедливости и развития – правящая партия в Турции, ее основателем является Эрдоган.Ранее стало известно, что Россия и Турция планируют создатьсовместную парламентскую комиссию высокого уровня. О перспективах двустороннегосотрудничества говорили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава парламентаТурции Бинали Йылдырым.На встрече также шла речь о противодействиитерроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне.Обсуждалось проведение в Тегеране до конца этого года второй Международнойконференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.Читайте такжеДепутаты обсудили и финишный этапподготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдетв Анталье с 8 по 11 октября 2018 года.Как писали Dni.Ru, накануне, 17 августа российскаяпарламентская делегация во главе с Володиным прибыла в Анкару. Сегодня утромдепутаты осмотрелиту часть здания парламента Турции, куда во время июльской попыткипереворота в 2016 году попала бомба, спикер Володин возложил на этоместо цветы.Развитие межпарламентскогосотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII созыва. Попредложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в Москве прошелмеждународный форум "Развитие парламентаризма". На площадке ВДНХсобрались для обсуждения глобальных проблем современности 500 законодателей из96 стран мира.