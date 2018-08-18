Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел
Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить
Госдуму. Российская парламентская делегация находится с визитом в Анкаре, где
сегодня, 18 августа проходит съезд Партии справедливости и развития, основанной
Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел
Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить
Госдуму. Российская парламентская делегация находится с визитом в Анкаре, где
сегодня, 18 августа проходит съезд Партии справедливости и развития, основанной
Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российские парламентарии присутствовали на съезде, спикер Госдумы пообщался
с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Министр поднялся в ложу для почетных гостей,
и побеседовал с Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости один из
представителей российской делегации.
Володин и Чавушоглу обсудили перспективы развития
двусторонних отношений и договорились провести сегодня еще одну встречу
по окончании съезда. Спикер пригласил министра во время его следующей
поездки в Москву посетить Госдуму.
Накануне, 17 августа российская парламентская делегация прибыла в
Анкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, куда
во время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба,
Вячеслав Володин возложил на это место цветы.
Затем
прошла встреча с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом.
Обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегерана
на сирийском направлении.
Развитие
межпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VII
созыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года в
Москве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". В нем
приняли участие 500 законодателей из 96 стран мира.