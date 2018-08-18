Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму. Российская парламентская делегация находится с визитом в Анкаре, где сегодня, 18 августа проходит съезд Партии справедливости и развития, основанной Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вячеслав Володин пригласил министра иностранных делТурции Мавлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетитьГосдуму. Российская парламентская делегация находится с визитом в Анкаре, гдесегодня, 18 августа проходит съезд Партии справедливости и развития, основаннойРеджепом Тайипом Эрдоганом.Российские парламентарии присутствовали на съезде, спикер Госдумы пообщалсяс главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Министр поднялся в ложу для почетных гостей,и побеседовал с Вячеславом Володиным, сообщил РИА Новости один изпредставителей российской делегации.Володин и Чавушоглу обсудили перспективы развитиядвусторонних отношений и договорились провести сегодня еще одну встречупо окончании съезда. Спикер пригласил министра во время его следующейпоездки в Москву посетить Госдуму.Накануне, 17 августа российская парламентская делегация прибыла вАнкару. Сегодня утром депутаты осмотрели ту часть здания парламента Турции, кудаво время июльской попытки переворота в 2016 году попала бомба,Вячеслав Володин возложил на это место цветы.Затемпрошла встреча с главой парламента Турции Бинали Йылдырымом.Обсуждались успехи совместных действий Москвы, Анкары и Тегеранана сирийском направлении.Развитиемежпарламентского сотрудничества стало одним из приоритетов работы Госдумы VIIсозыва. По предложению нее спикера Вячеслава Володина в июне этого года вМоскве прошел международный форум "Развитие парламентаризма". В немприняли участие 500 законодателей из 96 стран мира.