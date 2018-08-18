Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Турции Бинали Йылдырым отметили успех солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Великого национального Собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырым отметили успех солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении.На субботней встрече с Йылдырымом в турецкой столице Володин сказал, что на мир пришел на сирийскую землю благодаря усилиям трех стран: России, Турции и Ирана. "Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством (ИГИЛ, запрещена в России)", — сказал Володин в начале встречи.Мнение Володина поддержал спикер турецкого парламента: "В непростые дни нужно укреплять нашу солидарность".Спикер российского парламента находится в Турции с рабочей поездкой.Российская делегация во главе с Володиным примет участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, основанной президентом Турции Эрдоганом. Также в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч председателя Госдумы с руководством республики, передают ряд информагентств.