Дорожные полицейские напомнили ребятам о ПДД, разобрали актуальные дорожные ситуации, рассказали о значении дорожных знаков и о необходимости использования световозвращающих элементов.

В течение нескольких дней сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Вязниковскому району провели ряд профилактических мероприятий, тематических конкурсов и викторин в летних лагерях дневного пребывания при школах в городе Вязники, а также в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор».Инспекторы ГИБДД напомнили ребятам о Правилах дорожного движения, разобрали актуальные дорожные ситуации, участниками которых становятся пешеходы и водители велотранспорта, рассказали о значении дорожных знаков и о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.После интеллектуального досуга дорожные полицейские предложили ребятам ознакомиться с патрульным автомобилем, дали возможность посидеть на месте водителя спецтранспорта.Инспекторы ГИБДД едины во мнении: проведение подобных мероприятий позволяет школьникам не забыть в период летних каникул Правила дорожного движения и получить новые полезные знания перед началом учебного года.