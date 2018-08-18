Защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Сибирь Самвел Мнацян пропустит сезон-2018/19 из-за проблем с онкологией. В настоящее время игрок проходит лечение.

Защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Самвел Мнацян пропустит сезон-2018/19 из-за проблем с онкологией. В настоящее время игрок проходит лечение.Как сообщает Чемпионат.сom, время предсезонного сбора Мнацян почувствовал боли в спине. После этого он обратился к врачам. Проведенное обследование выявило у защитника опухоль, а поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологическое заболевание.Защитнику высказывают слова поддержки многие хоккеисты. В их числе форвард "Даллас Старз" Александр Радулов.