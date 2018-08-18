На Руси Яблочный спас называли первыми осенинами. Этот праздник означал окончание лета, сбор урожая и грядущее преображение мира. Отсюда и пошло церковное название праздника – Преображение Господне. Освящая плоды в этот день, верующие уповают на то, что их земные труды осветятся благодатью Божией.

На Руси Яблочный спас называли "первымиосенинами". Этот праздник означал окончание лета, сбор урожая и грядущеепреображение мира. Отсюда и пошло церковное название праздника – ПреображениеГосподне. Освящая плоды в этот день, верующие уповают на то, что их земныетруды осветятся благодатью Божией.Согласно православному календарю, праздник приходится на 19 августа, период Успенского поста. Яблочный спас не связан с датой Пасхи и каждый год отмечается в один и тот же день.Существует множество народных традиций и обычаев, связанных с празднованием Яблочного Спаса. Например, до дня Преображения Господня на Руси строго запрещалось есть яблоки. Верующие старались не есть и других плодов. И только после Божественной литургии в день празднования Яблочного Спаса яблоки, груши, виноград, сливы про традиции освещали в храме, после чего разрешалось употреблять их в пищу.Есть также народные приметы на Преображение. Считается, если 19 августа будет тепло и сухо, то и осень порадует хорошей погодой, а если пойдут дожди, то и осень будет дождливой. Ясный день без облаков на Яблочный спас прочит суровую, морозную зиму.Для тех, кто не постится, Dni.Ru подготовили пару рецептов блюд с яблоками от известных шеф-поваров.Вареники с маком и тар-таром из яблок с эспумой из гречишного меда и липыот шеф-повара ресторана Modus АндреяКолодяжногоВам понадобится: для теста – 250граммов воды, 250 граммов кефира, 30 граммов масла растительного, 400 граммов муки,80 граммов яиц, 25 граммов меда, 2 грамма соли; для начинки – 300 граммов мака,5 граммов корицы, 150 граммов сахара, 300 граммов воды; для тар-тара из яблок –300 граммов яблок, 2 грамма бадьяна, 1 грамм корицы; для эспумы – 1 грамм ксантана,100 граммов меда гречишного, 50 граммов липы.Способ приготовленияГотовим тесто. Смешиваем воду скефиром, добавляем яйца, вводим муку. Перемешиваем все до консистенции густойсметаны, затем добавляем мед, соль и растительное масло. Даем тесту настоятьсяоколо часа.Мак промываем, добавляем сахар икорицу. Затем смешиваем с водой и ставим варить на медленный огонь около часа.Когда мак сварится, пропускаем его через мясорубку и начинка готова.Яблоки запекаются в духовке притемпературе 160 градусов с добавлением бадьяна и корицы до полуготовности. Остужаеми нарезаем кубиками.Для эспумы сначала нужно сделатьотвар из липы. В него добавляем мед и ксантан, нагреваем смесь до температуры70 градусов. Взбиваем до пенообразной массы.Из теста и начинки лепимвареники, и варим их 5 минут.На тарелку выкладываем тартар изяблок, сверху вареники и на них немного эспумы.Итальянский яблочный пирогпо-деревенскиот шеф-повара ресторана LaScarpetta Марко ЯкеттаВам понадобится: 50 граммов изюма,175 граммов сахара, 2 яйца, 175 граммов муки пшеничной, половинка лимона, 50 млмолока, 15 граммов сахарной пудры, 30 граммов кедровых орехов, 300 граммовсливочного масла, 450 граммов яблок.Способ приготовленияСахар и желтки взбить дорастворения сахара и осветления массы (совет: предварительно положите яйца вхолодильник, так тесто получится пышнее).Сливочное масло растопить, влить вполученную массу, добавить молоко, перемешать. Добавить просеянную муку иразмешать до однородного состояния.Нарезать яблоки любым способом – главное,чтобы кусочки не были очень мелкими.С половины лимона срезать цедру инатереть на мелкой терке. Вместе с изюмом и кедровыми орехами все это добавитьв тесто.Поставить форму с тестом в предварительно разогретую до 180 ºС духовку.Если форма силиконовая, то нужно смазать ее сливочным маслом, если нет –положить пергаментную бумагу. Выпекать 30-40 минут.Если верх выпечкиподрумянился, а середина еще не готова, накройте пирог фольгой и поставьте обратнов духовку на 10-15 минут.Готовый пирог вынуть из духовки, дать остыть, сверхупосыпать сахарной пудрой.Отметим, что приготовленное на Яблочный спас блюдо вовсе необязательно есть самому. Традиционно угощением для Яблочного спаса делились с близкими или отдавали неимущим.