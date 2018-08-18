На Руси Яблочный спас называли первыми
осенинами. Этот праздник означал окончание лета, сбор урожая и грядущее
преображение мира. Отсюда и пошло церковное название праздника – Преображение
Господне. Освящая плоды в этот день, верующие уповают на то, что их земные
труды осветятся благодатью Божией.
На Руси Яблочный спас называли "первыми
осенинами". Этот праздник означал окончание лета, сбор урожая и грядущее
преображение мира. Отсюда и пошло церковное название праздника – Преображение
Господне. Освящая плоды в этот день, верующие уповают на то, что их земные
труды осветятся благодатью Божией.
Согласно православному календарю, праздник приходится на 19 августа, период Успенского поста. Яблочный спас не связан с датой Пасхи и каждый год отмечается в один и тот же день.
Существует множество народных традиций и обычаев, связанных с празднованием Яблочного Спаса. Например, до дня Преображения Господня на Руси строго запрещалось есть яблоки. Верующие старались не есть и других плодов. И только после Божественной литургии в день празднования Яблочного Спаса яблоки, груши, виноград, сливы про традиции освещали в храме, после чего разрешалось употреблять их в пищу.
Есть также народные приметы на Преображение. Считается, если 19 августа будет тепло и сухо, то и осень порадует хорошей погодой, а если пойдут дожди, то и осень будет дождливой. Ясный день без облаков на Яблочный спас прочит суровую, морозную зиму.
Для тех, кто не постится, Dni.Ru подготовили пару рецептов блюд с яблоками от известных шеф-поваров.
Вареники с маком и тар-таром из яблок с эспумой из гречишного меда и липы
от шеф-повара ресторана Modus Андрея
Колодяжного
Вам понадобится: для теста – 250
граммов воды, 250 граммов кефира, 30 граммов масла растительного, 400 граммов муки,
80 граммов яиц, 25 граммов меда, 2 грамма соли; для начинки – 300 граммов мака,
5 граммов корицы, 150 граммов сахара, 300 граммов воды; для тар-тара из яблок –
300 граммов яблок, 2 грамма бадьяна, 1 грамм корицы; для эспумы – 1 грамм ксантана,
100 граммов меда гречишного, 50 граммов липы.
Способ приготовления
Готовим тесто. Смешиваем воду с
кефиром, добавляем яйца, вводим муку. Перемешиваем все до консистенции густой
сметаны, затем добавляем мед, соль и растительное масло. Даем тесту настояться
около часа.
Мак промываем, добавляем сахар и
корицу. Затем смешиваем с водой и ставим варить на медленный огонь около часа.
Когда мак сварится, пропускаем его через мясорубку и начинка готова.
Яблоки запекаются в духовке при
температуре 160 градусов с добавлением бадьяна и корицы до полуготовности. Остужаем
и нарезаем кубиками.
Для эспумы сначала нужно сделать
отвар из липы. В него добавляем мед и ксантан, нагреваем смесь до температуры
70 градусов. Взбиваем до пенообразной массы.
Из теста и начинки лепим
вареники, и варим их 5 минут.
На тарелку выкладываем тартар из
яблок, сверху вареники и на них немного эспумы.
Итальянский яблочный пирог
по-деревенски
от шеф-повара ресторана La
Scarpetta Марко Якетта
Вам понадобится: 50 граммов изюма,
175 граммов сахара, 2 яйца, 175 граммов муки пшеничной, половинка лимона, 50 мл
молока, 15 граммов сахарной пудры, 30 граммов кедровых орехов, 300 граммов
сливочного масла, 450 граммов яблок.
Способ приготовления
Сахар и желтки взбить до
растворения сахара и осветления массы (совет: предварительно положите яйца в
холодильник, так тесто получится пышнее).
Сливочное масло растопить, влить в
полученную массу, добавить молоко, перемешать. Добавить просеянную муку и
размешать до однородного состояния.
Нарезать яблоки любым способом – главное,
чтобы кусочки не были очень мелкими.
С половины лимона срезать цедру и
натереть на мелкой терке. Вместе с изюмом и кедровыми орехами все это добавить
в тесто.
Поставить форму с тестом в предварительно разогретую до 180 ºС духовку.
Если форма силиконовая, то нужно смазать ее сливочным маслом, если нет –
положить пергаментную бумагу. Выпекать 30-40 минут.
Если верх выпечки
подрумянился, а середина еще не готова, накройте пирог фольгой и поставьте обратно
в духовку на 10-15 минут.
Готовый пирог вынуть из духовки, дать остыть, сверху
посыпать сахарной пудрой.
Отметим, что приготовленное на Яблочный спас блюдо вовсе необязательно есть самому. Традиционно угощением для Яблочного спаса делились с близкими или отдавали неимущим.