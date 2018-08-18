Жена футболиста сборной России и санкт-петербургского Зенита Юрия Жиркова Инна на своей странице в Instagram рассказала о том, как вместе с сыном едва не утонула на отдыхе в Марбелье (Испания).

Жена футболиста сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Юрия Жиркова Инна на своей странице в Instagram рассказала о том, как вместе с сыном едва не утонула на отдыхе в Марбелье (Испания).Сначала супруга игрока рассказала, как за день до инцидента лишилась часов во время отдыха на пляже, а затем коротко поведала о случившимся. Другие подробности Инна Жиркова не уточнила."Ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула", — написала она.Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами . На этом фото мы уставшие немного ,но счастливые , гуляли с детками в зоопарке ,он очень большой и было очень жарко ,ходить пришлось не мало . Но рассказать я хотела о другом . После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон ,а сама тихонечко собралась и поехала на пляж . Забыла снять часы и,к сожалению,лишилась их ...(