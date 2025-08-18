Всего с начала сезона к врачам по этой причине обратились 2 172 человека.

За прошедшую неделю, к 18 августа, в медицинские учреждения Владимирской области обратились 42 человека, из них 15 детей, с укусами клещей. Всего с начала сезона к врачам по этой причине обратились 2 172 человека.В рамках еженедельного мониторинга было исследовано несколько десятков клещей. В пяти из них обнаружены возбудители опасных инфекций: четыре случая клещевого боррелиоза и один случай гранулоцитарного анаплазмоза человека.Случаев заражения клещевым энцефалитом в регионе не зарегистрировано.