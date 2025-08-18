Процесс состоял из нескольких этапов.

Первую операцию с использованием цифрового рубля провели ВТБ и ГК ПИК. Так организации тестируют расчеты в цифровой национальной валюте, внедрение которой переходит в активную фазу.Процесс состоял из нескольких этапов. Предварительно покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчетов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через интернет-банк. После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении.«Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов», – отметил Александр Пахомов, заместитель президента-председателя правления ВТБ.