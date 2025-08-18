На обновленный пятый маршрут вышли автономные троллейбусы. Теперь общественный транспорт доезжает до остановки «улица 3-я Кольцевая». На участке от Ашана до конечной контактных линий

На обновленный пятый маршрут вышли автономные троллейбусы. Теперь общественный транспорт доезжает до остановки «улица 3-я Кольцевая». На участке от Ашана до конечной контактных линий электропередач нет, так что троллейбусы в автоматическом режиме от них отсоединяются и едут уже самостоятельно, на автономном ходу. Процесс — быстрый и удобный, водителям даже не нужно выходить из машины. Дмитрий