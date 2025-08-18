Житель Рязани специально приехал во Владимир и сжег машину обидчика.

Иногда словесный конфликт может привести к серьезным последствиям. Именно такая история произошла недавно во Владимире. Началось все с обычной дорожной ссоры, а закончилось тем, что мужчина сжег чужую машину стоимостью 26 миллионов рублей. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Разбил окно и залил бензиномВсе произошло месяц назад на улице Нижняя Дуброва областного центра, когда глубокой ночью на парковке вспыхнул люксовый внедорожник Mercedes-Benz. Прибывшие на место полицейские сразу поняли, что это поджог, а не несчастный случай. Недалеко от сгоревшего внедорожника поджигатель оставил улики: пластиковую бутылку с остатками бензина и балаклаву.На след поджигателя полицейские вышли достаточно быстро. Криминалисты обнаружили на балаклаве биологические следы, которые помогли установить личность преступника. Им оказался 44-летний житель Рязанской области, уже имевший судимость и криминальное прошлое. Оперативники отправились в командировку в соседний регион и задержали мужчину.«Он трогал мою семью, это святое. Я не выдержал»Задержанный не стал отпираться и рассказал, что случившееся — это месть обидчику. Между ним и владельцем авто произошел дорожный конфликт несколько дней назад. Во время ссоры водитель «Гелендвагена» повел себя агрессивно, оскорблял его и его семью.Обида оказалась настолько сильной, что рязанец решил отомстить и продумал план. Он специально приехал во Владимир, нашел, где живет обидчик, затаился и стал ждать темноты. Ночью, разбив молотком стекло водительской двери, он облил салон и капот бензином, а затем бросил внутрь горящую тряпку.«Я не выдержал. Поджег машину, с водителем которой у меня был словесный конфликт. Он матом ругался со мной, очень сильно задевал. Он трогал мою семью, это святое. Я не выдержал», — рассказал он полицейским.При этом поджигатель признался, что не ожидал, что машина вспыхнет так быстро. Испугавшись, он сразу уехал обратно в Рязань, выбросив по дороге молоток в реку.Ущерб на 26 миллионов«В результате происшествия иномарка выгорела полностью. Причиненный владельцу материальный ущерб составил 26 миллионов рублей», — в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В разговоре с оперативниками мужчина полностью признал свою вину и пожалел о своем поступке.«Я жалею о своих действиях», — сказал он.Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет тюремного заключения. На время расследования он находится под подпиской о невыезде.