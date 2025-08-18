Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На этой неделе, с 18 по 24 августа, во Владимирской области изменили местоположение 18 комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.Одна камера теперь находится на 312-м километре трассы М-7 «Волга».Шесть камер установлены на соединении трассы М-7 «Волга» и дороги Р-132 «Золотое кольцо» (на 4, 10, 13, 17, 18 и 20-м километрах). Еще две камеры появились на восточном соединении этих же трасс (на 18-м и 20-м километрах).Другие комплексы теперь расположены во Владимире (ул. Лакина и Судогодское шоссе), а также на дорогах Р-132 «Золотое кольцо», Владимир — Юрьев-Польский, Колокша — Кольчугино, Владимир — Муром, Касимов — Муром и других.