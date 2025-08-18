Новый контроль поможет снизить количество нарушений.

В Киржачском районе, на 4-м километре автодороги Дубки – Киржач, началось строительство нового автоматического пункта весогабаритного контроля. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке правительства Владимирской области.Строительство этого пункта имеет важное значение, поскольку трасса Дубки – Киржач является частью опорной дорожной сети региона и связывает север и юг области. Новый контроль поможет снизить количество нарушений, связанных с перевозкой крупногабаритных грузов, и, как следствие, продлить срок службы дорожного полотна. Реализацию проекта планируется завершить раньше срока.Кроме того, в рамках этого же нацпроекта завершается капитальный ремонт почти шести километров дороги Александров – Балакирево. Рабочие уже обновили дорожное покрытие, укрепили обочины, а также обустроили заездные карманы к автобусным остановкам и съезды к поселкам Мошнино и Темкино. Для повышения безопасности убраны мешающие деревья и кусты, а также установлены новые дорожные знаки. В ближайшее время будет нанесена яркая разметка