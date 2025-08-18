В их доме нет лифта.

Инвалид из поселка Ставрово Владимирской области обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину из-за проблем с жильем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Женщина с сыном-подростком живёт в квартире на пятом этаже без лифта. Ей тяжело выходить из дома. Квартиру признали непригодной для инвалида, но подходящее жильё до сих пор не предоставили. Женщина вынуждена снимать квартиру на первом этаже за свой счёт.Следком начал проверку по обращению. Бастрыкин взял дело под личный контроль.