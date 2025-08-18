В результате проверки прокуратуры Владимирской области установлено, что 15 региональных медучреждений задолжали предпринимателям около 190 миллионов рублей. Эти средства были направлены на

В результате проверки прокуратуры Владимирской области установлено, что 15 региональных медучреждений задолжали предпринимателям около 190 миллионов рублей. Эти средства были направлены на поставку товаров и оказание услуг. Прокуратура выявила, что медицинские учреждения, заключив договоры на поставку лекарств, изделий медицинского назначения, организацию питания и коммунальные услуги, не произвели оплату в установленные сроки, несмотря на выполнение обязательств