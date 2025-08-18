У одного мужика ребенок родился. Вынесли ему его, он посмотрел - страшный какой!
- Этого я не возьму, замените, - говорит.
Медсестра даже растерялась сначала, а потом давай кричать на весь этаж:
- Мужчина, здесь не магазин! Берите ребенка или я его сейчас на пол брошу!
А мужик на своем стоит:
- Что вы мне уродца какого-то подсовываете?! Да он ночью глотку мне перегрызет! Где жена-то?
- Ваша жена умерла при родах.
- Так мне теперь кормить его придется? Не возьму, хоть убейте!
- Берите, мужчина. Ребеночек - прямо копия ваша: и глазки, и усики...
- Погодите, вон жена моя идет!
- Это не ваша! Свою в морге получите. Не трогайте эту женщину, не тро... Ладно, ошибка вышла с
ребеночком. Третий день его таскаю - никто не берет. Ну что за люди такие?!
