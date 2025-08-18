Организаторы события смогли вести онлайн-трансляцию мероприятий форума.

«Ростелеком» обеспечил интернетом площадку ежегодного книжного фестиваля «Китоврас», проходившего во Владимире с 15 по 17 августа. Благодаря защищенному выделенному каналу связи с пропускной способностью до 100 Мбит/c организаторы события смогли вести онлайн-трансляцию мероприятий форума в соцсети ВКонтакте и на портале «».Татьяна Брагина, директор ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького», организатор фестиваля:«Прошедший фестиваль стал уже пятым по счету. В этом году во Владимир приехали представители около 100 издательств со всей страны. Они презентовали владимирцам книжные новинки. Организаторы фестиваля подготовили для гостей обширную культурную программу, в том числе встречу с самым издаваемым автором России — Дарьей Донцовой. Благодаря "Ростелекому" выступления писателей, краеведов, творческих объединений можно было посмотреть не только вживую, но и в онлайн-формате».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы ежегодно предоставляем канал связи для организации прямых эфиров с площадок "Китовраса". Это позволяет приобщиться к культурному событию максимальному количеству людей. По предварительным подсчетам, трансляции фестиваля привлекли порядка 10 тысяч интернет-пользователей. Приятно быть причастными к такому масштабному литературному празднику!»«Ростелеком» обладает уникальным опытом и возможностями для реализации масштабных проектов любой технической сложности. Информацию о предложениях компании для бизнеса и госструктур можно найти на официальном сайте провайдера, а также узнать по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 30 00.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.