В Александрове суд вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль пьяным. За это он лишился своего автомобиля Volkswagen Passat и получил крупный штраф.12 мая мужчина, уже лишенный прав за пьяное вождение, снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Его остановили сотрудники полиции на улице Перфильева. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.Суд признал его виновным. Мужчине назначили штраф в 200 тысяч рублей и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Его автомобиль был конфискован в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.