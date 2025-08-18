С 11 по 17 августа на дорогах Владимирской области произошло 44 ДТП.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 августа, на дорогах Владимирской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия. В них два человека погибли и 52 получили травмы различной степени тяжести.Сотрудники Госавтоинспекции за этот период выявили 77 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Кроме того, было зафиксировано 323 ДТП с материальным ущербом.