В субботу, 16 августа, в Коврове произошел пожар в общежитии на улице Владимирской, 53а. Спасатели эвакуировали и спасли 16 человек, в том числе четверых с помощью лестницы и двоих — с помощью автоподъемника.Огонь повредил коридор и дверь между блоками на втором этаже, охватив площадь в 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. В ликвидации пожара участвовали 22 сотрудника МЧС и 8 единиц техники.