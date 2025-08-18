Идет презентация какой-то фирмы. Фуршет. За столом сидит двухметровый детина и сгребая все что лежит на столе уплетает, запивая немыслимым количеством вина, колы и минералки.
Вдруг он замечает молодого человека скромно стоящего невдалеке с бокалом шампанского:
- Эй, мужик! Давай сюда! Смотри сколько жрачки!
- Спасибо, я не голоден.
- Ты не понял? Это все халява!
- Я понял. Но я сыт!
- Да чо ты в натуре, посмотри: черная икра, осетрина, водка...
- Да, да! Я просто не хочу!!
- Да ты сбрендил! Ешь пока осталось еще что-то!!
- Послушайте, Вы! Я ем когда хочу есть и пью когда хочу пить, понятно?
Детина (вытаращив глаза): - Да ты просто как животное!
еще анекдот!