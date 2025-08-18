Запланированы мастер-классы, презентации, а также подписание соглашений.
Омск готовится принять Молодёжный форум ШОС: представители десяти стран обсудят роль молодёжи в сохранении исторической памяти, сообщили в пресс-службе облправительства.
20 августа в Омске стартует Молодёжный форум Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие объединит участников из десяти государств и станет площадкой для обсуждения роли молодёжи в сохранении исторической памяти, приуроченного к 80-летию Великой Победы.
Напомним, что Форум проводится в рамках программы развития международного сотрудничества, которую поддерживает губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В рамках мероприятия запланированы мастер-классы по инвестициям и искусственному интеллекту, презентации стартапов, а также подписание соглашений о международном сотрудничестве.
Одним из ключевых событий станет забег Во имя дружбы молодежи ШОС, призванный укрепить связи между молодыми представителями разных стран.
Организаторы подчёркивают, что форум даст возможность обменяться опытом, наладить деловые контакты и познакомиться с лучшими практиками в сфере инноваций.
Принять участие могут молодые специалисты и предприниматели. Регистрация открыта до 19 августа включительно.