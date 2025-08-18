Запланированы мастер-классы, презентации, а также подписание соглашений.

Омск готовится принять Молодёжный форум ШОС: представители десяти стран обсудят роль молодёжи в сохранении исторической памяти, сообщили в пресс-службе облправительства.20 августа в Омске стартует Молодёжный форум Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие объединит участников из десяти государств и станет площадкой для обсуждения роли молодёжи в сохранении исторической памяти, приуроченного к 80-летию Великой Победы.Напомним, что Форум проводится в рамках программы развития международного сотрудничества, которую поддерживает губернатор Омской области Виталий Хоценко.В рамках мероприятия запланированы мастер-классы по инвестициям и искусственному интеллекту, презентации стартапов, а также подписание соглашений о международном сотрудничестве.Одним из ключевых событий станет забег Во имя дружбы молодежи ШОС, призванный укрепить связи между молодыми представителями разных стран.Организаторы подчёркивают, что форум даст возможность обменяться опытом, наладить деловые контакты и познакомиться с лучшими практиками в сфере инноваций.Принять участие могут молодые специалисты и предприниматели. Регистрация открыта до 19 августа включительно.