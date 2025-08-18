Ранее эти членистоногие были редкостью, однако теперь они заполонили дачные участки.

Жители Владимирской области сообщают о нашествии ядовитых пауков-ос. Как передают очевидцы, ранее эти членистоногие были редкостью, однако теперь они заполонили дачные участки.Энтомологи объясняют это потеплением климата, из-за которого пауки-осы, научное название которых аргиопа Брюнниха, активно расселяются в более северных регионах. Они могут освоиться даже в городских парках, пишет .Несмотря на грозный вид, укус этого паука по болезненности сравним с укусом обычной осы. Однако у людей, склонных к аллергии, он может вызвать сильную реакцию, вплоть до анафилактического шока. О нашествии этих пауков также сообщают жители Татарстана, Башкортостана, Подмосковья, Тульской и Калужской областей.