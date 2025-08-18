Глава города Дмитрий Наумов провёл традиционную планерку в начале рабочей неделе. Там он напомнил, что на прошлой неделе были объявлены торги по выбору подрядной организации на выполнение

Глава города Дмитрий Наумов провёл традиционную планерку в начале рабочей неделе. Там он напомнил, что на прошлой неделе были объявлены торги по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Автодорога, соединяющая ул. Куйбышева и ул. Гастелло в городе Владимире». Подведение итогов планируется — 28 сентября. Кроме того, на сегодняшней планерке в здании администрации