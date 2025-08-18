Особое внимание уделили тому, чтобы бахчевые культуры (арбузы, дыни) продавались целыми, а не разрезанными.

Роспотребнадзор провел проверку на ярмарке, которая расположена на улице Егорова во Владимире. Специалисты ведомства проинформировали продавцов о правилах соблюдения санитарных норм.Проверяющие обращали внимание на наличие сопроводительных документов на продукцию, медицинских книжек у продавцов, а также на соблюдение чистоты торговых мест. Особое внимание уделили тому, чтобы бахчевые культуры (арбузы, дыни) продавались целыми, а не разрезанными.Роспотребнадзор отметил, что качество и безопасность плодовоовощной продукции на ярмарках города находится на постоянном контроле.