Он воровал из супермаркетов элитный алкоголь, красную рыбу, кофе и косметику.

Во Владимире задержали серийного вора, который разграблял магазины. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 21-летний рецидивист, недавно освободившись из колонии, воровал из супермаркетов элитный алкоголь, красную рыбу, кофе и косметику на сумму более 70 тысяч рублей. Товар он перепродавал прохожим.Помимо этого, он расплачивался в магазинах чужой банковской картой, которую нашел на улице, потратив с нее 15 тысяч рублей. Полиция установила его причастность к 14 преступлениям.Возбуждены уголовные дела. Вор снова под стражей.