На срок с 18 по 24 августа в регионе изменились места установки комплексов фотовидеофиксации. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Один из комплексов установили на 312-м километре трассы М-7 «Волга». Пять камер появились на западном обходе соединения М-7 и Р-132 «Золотое кольцо» (на 4, 10, 13, 17 и 18 км), еще два комплекса — на