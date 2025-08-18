С августа 2025 года по всей стране, в том числе и во Владимирской области, вступил в силу ГОСТ, определяющий требования к детским игрушкам и указывающий потенциальные опасности, которые они могут представлять.

С августа 2025 года по всей стране, в том числе и во Владимирской области, вступил в силу ГОСТ, определяющий требования к детским игрушкам и указывающий потенциальные опасности, которые они могут представлять. Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, он лично находил в магазинах немало игрушек, способных навредить малышам. Незакреплённые мелкие детали, дурно пахнущий пластик, некачественная краска и различные дефекты могут негативно сказаться на здоровье наших детей.Новый стандарт специально разработан, чтобы защитить ребятишек от подобных изделий. В нём прописаны чёткие правила для производителей и продавцов детских игрушек.«Думаю, что введение ГОСТа — это не просто упорядочение требований и введение стандарта производства и продажи детских игрушек, но и инициатива, направленная на сохранение здоровья и жизни новых поколений людей», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.