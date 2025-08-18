Температура воздуха будет ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, жителей Владимирской области ждет прохладная и дождливая неделя. Температура воздуха будет ниже нормы, а почти каждый день ожидаются дожди.Так, в понедельник и вторник днем температура поднимется до +17°... 19°C, ночью опустится до +10°C. Возможен небольшой дождь.В среду, 20 августа, температура будет держаться на отметке +16°C, ночью — +9°C. Возможны осадки. В четверг будет по-прежнему прохладно. Днем около +15°C, ночью — +8°C. Ожидается дождь.В субботу и воскресенье погода останется прохладной. Днем температура не превысит +17°C, а ночью будет около +10°C. Не исключены дожди.