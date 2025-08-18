Капитальный ремонт почти 6-километрового участка дороги Александров – Балакирево во Владимирской области подходит к завершению. На объекте выполнены все основные работы, включая укладку

