Жителей Владимирской области могут начать штрафовать за травлю. Депутаты предложили законопроект с штрафами до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Об этом сообщает «».Защита предусмотрена для всех, включая взрослых на работе. Если обидчик — несовершеннолетний, ответственность несут родители.Физлица за травлю будут платить от 10-50 тыс. рублей, должностные лица: 100-200 тыс. рублей, а юрлица: 100-500 тыс. рублей. Законопроект скоро рассмотрят.