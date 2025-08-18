Лучше всего явление будет видно примерно за час до восхода солнца

Ночью 18 августа жители Владимирской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «парад планет». Сразу четыре ярких небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна — выстроятся в одну линию на восточном горизонте.Лучше всего явление будет видно примерно за час до восхода солнца, то есть около 4 утра. Для наблюдения за Меркурием потребуется чистый горизонт, так как он будет находиться низко. Венеру, Юпитер и Луну можно будет увидеть даже над крышами городских зданий.Кроме того, в это время можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды и загадать желание, увидев «падающую звезду».