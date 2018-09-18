Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. На заседании нижней палаты 20 сентября этот вопрос может быть рассмотрен.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект о введении штрафов до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. На заседании нижней палаты 20 сентября этот вопрос может быть рассмотрен.Как пояснили ТАСС в аппарате комитета, к редакции второго чтения поступило три поправки, однако комитет все их отклонил. Таким образом, сохраняется редакция второго чтения.Инициатива была внесена президентом и одобрена депутатами в первом чтении 13 сентября. Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается.