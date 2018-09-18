В северной столице России продолжается второй игровой день крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов – St. Petersburg Open, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов. Уже в первом круге борьбу на соревнованиях завершил россиянин Андрей Рублев.

В северной столице России продолжается второй игровой день крупного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов – St. Petersburg Open, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов. Уже в первом круге борьбу на соревнованиях завершил россиянин Андрей Рублев.В первом раунде российский теннисист уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу. Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6)​​​ в пользу немца, следующим соперником которого станет первая ракетка турнира австриец Доминик Тим.