Интернет-пользователей насмешили странные движения руками актера Антонио Бандераса, которые он продемонстрировал на вручении премии "Эмми" 18 сентября. Актер аплодировал тремя пальцами. Видеозапись курьеза стала мемом, сообщает Sun.Пользователи "Твиттера" отметили, что это самая странная "техника хлопанья", которую они когда-либо видели.Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ— Siobhan Morris (@siomo) September 18, 2018Поведение Бандераса сравнили с аплодисментами Николь Кидман, которая также крайне необычно хлопала во время вручения "Оскара" в 2017 году.Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC— Mike Lopes (@MichaelLopriore) February 27, 2017"Если мы сделали мем из Николь Кидман, то просто обязаны поступить так же с Бандерасом. И неважно, что он там пытался изобразить своими руками", — отметил один из комментаторов ролика с актером.Ранее сообщалось, что авторы "Игры престолов" получили "Эмми" за лучший драматический сериал.