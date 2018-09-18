Учёные нашли целый ряд сценариев, сохраняющих жизнь на планете Проксимы Центавра, несмотря на катастрофические вспышки этой звезды.

Учёные нашли целый ряд сценариев, сохраняющих жизнь на планете Проксимы Центавра, несмотря на катастрофические вспышки этой звезды. Такой результат изложен в научной статье, опубликованной в журнале Astrobiology группой во главе с Энтони Дель Генио (Anthony Del Genio) из NASA.В 2016 году выяснилось, что ближайшая к Солнцу звезда имеет землеподобную планету и та находится в зоне обитаемости. Другими словами, на поверхности тела не так жарко, чтобы вода (если она там есть) испарилась, и не так холодно, чтобы океаны промёрзли до дна. А где возможно существование жидкой воды, там можно надеяться обнаружить и живые организмы.Однако не всё так безоблачно. Проксима Центавра относится к красным карликам, а это маленькие и холодные звёзды. Зона обитаемости таких светил находится очень близко к ним. На таком расстоянии гравитация может развернуть планету одной стороной к её солнцу, как одной стороной к Земле повёрнута Луна. Кроме того, возможен так называемый орбитальный резонанс 3:2, как у Меркурия, когда за каждые два "года" (оборота по орбите) проходит трое "суток" (оборотов вокруг своей оси). В том и другом случае климат Проксимы b (так называется планета) получится, мягко говоря, своеобразным.Главная же опасность во вспышках Проксимы Центавра. Красные карлики в этом отношении гораздо активнее Солнца, а наша ближайшая соседка чересчур "вспыльчива" даже для этого класса звёзд. Потоки плазмы, извергаемые Проксимой при вспышках, могут лишить планету и атмосферы, и океанов, а также убить всё живое смертельной радиацией. Поэтому многие эксперты полагают, что жизнь на её планете, увы и ах, невозможна. Вопреки этому пессимистичному менению, авторы нового исследования предложили целый букет возможностей.Во-первых, Проксима b могла образоваться дальше от своего солнца, чем она сейчас. Тогда она ещё не успела бы растерять атмосферу и гидросферу к настоящему времени.Во-вторых, мы не знаем, сколько вообще там воды. Если изначальное её было в 10 раз больше, чем на Земле (а это не рекорд), то на сегодняшний день там всё ещё могут существовать океаны, хотя 90% живительной влаги уже потеряно.Наконец, Проксима b могла изначально представлять собой скалистое ядро газового гиганта. Тогда губительные потоки плазмы расходовались бы на то, чтобы содрать с планеты массивные слои газа. В этом случае скалистое тело тоже не успело бы полностью остаться без атмосферы и воды.Чтобы проверить эти выводы, Дель Генио и коллеги использовали климатическую модель NExSS ROCKE-3D. Как уточняет издание Universe Today, этот инструмент ранее использовался для моделирования прошлого и будущего климата Земли, а также климатических характеристик древней Венеры.Планетологи варьировали состав атмосферы от земного (преобладание азота с небольшой примесью СО2) до марсианского (практически чистый углекислый газ). Также они регулировали предполагаемую толщину газовой оболочки.Практически во всех смоделированных случаях на планете оставалась хоть какая-то жидкая вода. Более того, даже если этот мир всё-таки развёрнут к своему солнцу одной стороной, это не приговор для всего живого. Моделирование авторов было первым, в котором учитывалась возможность океанических течений на Проксиме b. И оно показало, что такой перенос тепла может согреть ночную сторону в достаточной степени для существования там жизни. А если океаны планеты достаточно солоны, то они не будут скованны льдом даже поверху.Результаты исследователей внушают оптимизм не только в отношении Проксимы b. К красным карликам относится более 70% звёзд Галактики. Так что жизнь может оказаться более чем распространённым на просторах Вселенной явлением.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о возможной обитаемости таких экзотических уголков, как водные миры и планеты нейтронной звезды.