Певец Авраам Руссо обвиняет бывшего владельца Черкизовского
рынка Тельмана Исмаилова в похищении. Бизнесмен хотел заставить строптивого певца согласится с его условиями.
Певец Авраам Руссо обвиняет бывшего владельца Черкизовского
рынка Тельмана Исмаилова в похищении. Бизнесмен хотел заставить строптивого певца согласится с его условиями.
По версии следствия в 2004 году Исмаилов обратился к своему
племяннику – экс-гендиректору ресторана "Прага" Зауру Марданову с щепетильной
просьбой. Необходимо было заставить певца
Авраам Руссо, чью деятельность он некоторое время
финансировал, возобновить сотрудничество на невыгодных для того условиях.
Сообщается, что 31 января 2004 года, в конце дня, Руссо приехал
по приглашению Исмаилова в ресторан "Прага" в центре Москвы. Там, в личном кабинете
предпринимателя, у артиста отобрали телефон и избили: "нанеся ему удары руками
и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред
здоровью". Тельман вместе с племянником потребовали от звезды подписать
контракт о сотрудничестве.
Далее Авраама силой усадили на заднее сидение автомобиля и
отвезли на подмосковную дачу – в Апрелевку. Вечером 1 февраля артист согласился выполнить
требования похитителей. Поле Исмаилов приказал отпустить артиста.
Примечательно, что Руссо написал заявление в Следственный комитет
только через 14 лет после описываемые им событий – дело возбудили 17 сентября
2018 года. Правоохранительные органы начали расследование. Заура Марданова
задержали, допросили, а в его доме провели обыск. Об этом сообщает "Коммерсант".
Адвокат бизнесмена Марина Русакова называет обвинения в
адрес своих подзащитных "незаконными, надуманными и абсурдными". Она считает
странным, что звезда обратилась в полицию спустя десятилетие.
Где сейчас находится Тельман Исмаилов неизвестно. Его
подозревают в причастности к гибели предпринимателей Владимира Савкина
и Юрия Брилева, и незаконном обороте оружия. В сентябре 2017 года дом
бизнесмена обыскали, а Басманный суд Москвы заочно арестовал его.