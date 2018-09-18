Певец Авраам Руссо обвиняет бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в похищении. Бизнесмен хотел заставить строптивого певца согласится с его условиями.

Певец Авраам Руссо обвиняет бывшего владельца Черкизовскогорынка Тельмана Исмаилова в похищении. Бизнесмен хотел заставить строптивого певца согласится с его условиями.По версии следствия в 2004 году Исмаилов обратился к своемуплемяннику – экс-гендиректору ресторана "Прага" Зауру Марданову с щепетильнойпросьбой. Необходимо было заставить певцаАвраам Руссо, чью деятельность он некоторое времяфинансировал, возобновить сотрудничество на невыгодных для того условиях.Сообщается, что 31 января 2004 года, в конце дня, Руссо приехалпо приглашению Исмаилова в ресторан "Прага" в центре Москвы. Там, в личном кабинетепредпринимателя, у артиста отобрали телефон и избили: "нанеся ему удары рукамии ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вредздоровью". Тельман вместе с племянником потребовали от звезды подписатьконтракт о сотрудничестве.Далее Авраама силой усадили на заднее сидение автомобиля иотвезли на подмосковную дачу – в Апрелевку. Вечером 1 февраля артист согласился выполнитьтребования похитителей. Поле Исмаилов приказал отпустить артиста.Примечательно, что Руссо написал заявление в Следственный комитеттолько через 14 лет после описываемые им событий – дело возбудили 17 сентября2018 года. Правоохранительные органы начали расследование. Заура Мардановазадержали, допросили, а в его доме провели обыск. Об этом сообщает "Коммерсант".Адвокат бизнесмена Марина Русакова называет обвинения вадрес своих подзащитных "незаконными, надуманными и абсурдными". Она считаетстранным, что звезда обратилась в полицию спустя десятилетие.Где сейчас находится Тельман Исмаилов неизвестно. Егоподозревают в причастности к гибели предпринимателей Владимира Савкинаи Юрия Брилева, и незаконном обороте оружия. В сентябре 2017 года домбизнесмена обыскали, а Басманный суд Москвы заочно арестовал его.