Вчерашняя катастрофа российского самолета Ил-20 у берегов Сирии привела в восторг некоторых украинских пользователей Сети. Бесноватые комментаторы принялись издеваться над гибелью 15 россиян, летевших на сбитом борту.

Вчерашняякатастрофа российского самолета Ил-20 у берегов Сирии привела в восторгнекоторых украинских пользователей Сети. Бесноватые комментаторы принялись издеваться над гибелью 15 россиян, летевших на сбитом борту."Видимо, тех умельцев с Донбасского БУКа отправили теперь в Сирию воевать", – написал на своей странице в Twitter пользователь Денис Казаньский.Таким образом он прокомментировал распространившиеся в украинскомсегменте интернета о том, что Ил-20 якобы сбили российские военнослужащие.На сообщение Казаньскогоответили такие же альтернативно одаренные личности. "Да не, те"умельцы" уже давно хор Александрова слушают и шутки Задорнова", -написал в комментариях Сухомлин Руслан.В свою очередь, Спино(за)грыз ватника вспомнил о недавнем интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Как утверждала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, мужчины позвонили ей на мобильный телефон. "Два русскоговорящих араба из Сирии позвонили на телефон Симоньян,с целью дать интервью и снять с себя необоснованные обвинение в нажатиина кнопку пускового комплекса С-200", – написал пользователь.Поглумилисьнад катастрофой и читатели украинского сайта "Обозреватель". "Израильскорбит", сказано в сообщении оборонного ведомства Израиля, при этомдавясь от смеха!" – написали комментаторы.Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. Погибли все 15 человек, находишиесяна борту. В Минобороны России вину за катастрофу возложили наизраильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российскимсамолетом. В военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли невидеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опаснуюситуацию, приведшую к катастрофе.В Тель-Авиве в ответ заявили, что ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину наСирию и Иран. Израильтяне признали факт бомбежки объектов в арабской республике втот вечер и пообещали предоставить информацию, указывающую на винуДамаска и Тегерана.заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи страгедией. По словам верховного главнокомандующего, они будутнаправлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.