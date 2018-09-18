Вчерашняя
катастрофа российского самолета Ил-20 у берегов Сирии привела в восторг
некоторых украинских пользователей Сети. Бесноватые комментаторы принялись издеваться над гибелью 15 россиян, летевших на сбитом борту.
Вчерашняя
катастрофа российского самолета Ил-20 у берегов Сирии привела в восторг
некоторых украинских пользователей Сети. Бесноватые комментаторы принялись издеваться над гибелью 15 россиян, летевших на сбитом борту.
"Видимо, тех умельцев с Донбасского БУКа отправили теперь в Сирию воевать", – написал на своей странице в Twitter пользователь Денис Казаньский.
Таким образом он прокомментировал распространившиеся в украинском
сегменте интернета о том, что Ил-20 якобы сбили российские военнослужащие.
На сообщение Казаньского
ответили такие же альтернативно одаренные личности. "Да не, те
"умельцы" уже давно хор Александрова слушают и шутки Задорнова", -
написал в комментариях Сухомлин Руслан.
В свою очередь, Спино(за)грыз ватника вспомнил о недавнем интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Как утверждала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, мужчины позвонили ей на мобильный телефон. "Два русскоговорящих араба из Сирии позвонили на телефон Симоньян,
с целью дать интервью и снять с себя необоснованные обвинение в нажатии
на кнопку пускового комплекса С-200", – написал пользователь.
Поглумились
над катастрофой и читатели украинского сайта "Обозреватель". "Израиль
скорбит", сказано в сообщении оборонного ведомства Израиля, при этом
давясь от смеха!" – написали комментаторы.
Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. Погибли все 15 человек, находишиеся
на борту. В Минобороны России вину за катастрофу возложили на
израильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российским
самолетом. В военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не
видеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опасную
ситуацию, приведшую к катастрофе.
В Тель-Авиве в ответ заявили, что ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на
Сирию и Иран. Израильтяне признали факт бомбежки объектов в арабской республике в
тот вечер и пообещали предоставить информацию, указывающую на вину
Дамаска и Тегерана.
С
заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи с
трагедией. По словам верховного главнокомандующего, они будут
направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.