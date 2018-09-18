Предприниматель надеялся «выйти сухим из воды»
Предприниматель надеялся «выйти сухим из воды»
Сотрудники Прокуратуры Гусь-Хрустального района заручившись поддержкой работников Областного департамента развития предпринимательства проверила, насколько законно продает алкоголь индивидуальный предприниматель А.В. Иванов в своем заведении общепита.
Оказалось, что бизнесмен «наливал» посетителям местной закусочной «Бугорок» без необходимой для этого лицензии.
На мужчину возбудили дело об административном правонарушении. Теперь нарушителю придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.