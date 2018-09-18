Предприниматель надеялся «выйти сухим из воды»

Предприниматель надеялся «выйти сухим из воды»Сотрудники Прокуратуры Гусь-Хрустального района заручившись поддержкой работников Областного департамента развития предпринимательства проверила, насколько законно продает алкоголь индивидуальный предприниматель А.В. Иванов в своем заведении общепита.Оказалось, что бизнесмен «наливал» посетителям местной закусочной «Бугорок» без необходимой для этого лицензии.На мужчину возбудили дело об административном правонарушении. Теперь нарушителю придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.