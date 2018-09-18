Поисково-спасательные работы в Средиземном море на месте крушения российского военного самолета Ил-20 продолжаются. В них принимают участие 8 кораблей, катеров и судов обеспечения флота ВМФ России.

Поисково-спасательные работы в Средиземном море на месте крушения российского военного самолета Ил-20 продолжаются. В них принимают участие 8 кораблей, катеров и судов обеспечения флота ВМФ России. "Российские специалисты уже обнаружили тела экипажа и их личные вещи, — заявил в эфире программы "60 минут" военкор ВГТРК Евгений Поддубный. "На борт судна продолжается подъем обломков Ил-20. Поисковая операция будет закончена, когда будет поднято максимальное количество обломков", — сообщил Поддубный.Он напомнил, что самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 исчез с радаров 17 сентября около 22 часов в 35 километрах от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. "Самолет был сбит ракетой сирийского комплекса С-200. Спровоцировали эту трагедию израильские летчики на четырех самолетах F-16. По нашим данным, около сорока минут сирийские ПВО были активны и сбивали боеприпасы, которыми израильские военные били по территориям провинций Латакия, Тартус и Хама. Часть боеприпасов была сбита. Летчики израильских ВВС использовали корректируемые бомбы. По данным сирийского информационного агентства САНА, в ходе ударов со стороны Израиля, который действует без санкции ООН, восемь мирных жителей получили ранения разной степени тяжести", — информировал Евгений Поддубный.В свою очередь шеф ближневосточного отделения ВГТРК Сергей Пашков в прямом включении из Израиля заявил, что "несмотря на острый военно-политический кризис, на жесткое заявление российского Министерства обороны, Израиль остается верен своему принципу – не комментировать информацию. Израиль не подтверждает и не отрицает факт ночной атаки в районе Латакии, результатом которой стала гибель 15 российских военных. В министерстве обороны Израиля лишь сообщили, что между Авигдором Либерманом и Сергеем Шойгу состоялся телефонный разговор. Но подробности этого разговора в офисе МО категорически отказались сообщать", — сообщил Сергей Пашков.В связи с крушением российского самолета-разведчика Ил-20 в МИД России вызван посол Израиля Гарри Корен.Обломки российского самолета уже найдены в 27 км западнее от населенного пункта Баниас (провинция Латакия), погибли 15 российских военнослужащих.В Минобороны России заявили, что под удар Ил-20 преднамеренно подставили израильские F-16, которые, прикрываясь российским самолетом нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. В Минобороны РФ подчеркнули, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.Глава Минобороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом также указал, что экипаж российского Ил-20 погиб из-за безответственных действий израильских ВВС.