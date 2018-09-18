Дом-2 сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову
вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц. Ведущая не может понять
мужчину, который предал свою жену – что она и высказала герою-любовнику в
грубой форме.
"Дом-2" сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову
вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц. Ведущая не может понять
мужчину, который предал свою жену – что она и высказала герою-любовнику в
грубой форме.
Бузова призвала Блюменранца
к ответу за его измену законной супруге. Ведущая "Дома-2"
потребовала у Валерия объяснений его поступкам, временами срываясь на крик.
Валерий и Тата
Блюменкранц в последнее время постоянно конфликтовали. Они предприняли попытку сохранить семью и даже
вернулись ради этого на проект – но успеха это не принесло. Зрителям
запомнилась эпическая битва на Острове любви на Сейшелах: Тата накинулась на
мужа, а он схватил ее за горло и повалил на землю. Потом Валерий изменил жене с
другой участницей проекта – Марианой Петря. Тата снова устроила драку, сильно
избив любовницу мужа, и покинула проект вместе с дочерью Беатрисой.
Бузова чувства обманутой жены хорошо понимает. "Валера!
Ты завел интрижку с другой женщиной на глазах законной жены. О чем тут можно
говорить? Конечно, она не знала, куда деться уже. Понятно, что Тату вообще
понесло. Но кто спровоцировал ее на такие действия?", – задалась
риторическим вопросом Ольга. Ведущая заявила, что Валерий "в полном
неадеквате" и потребовала, чтобы Блюменкранц объяснил свои действия.
Прижатый в угол Валерий попытался оправдаться. Он заявил,
что к моменту своей связи с Марианой уже не состоял в отношениях с женой. "Все
просто. Я жил с супругой на протяжении трех лет. Два с половиной месяца назад
мы разошлись. Она подала на развод. Я никого не обманывал, ничего не скрывал",
– пытался объяснить Блюменкранц. Он добавил, что отрицательные чувства к Тате
сейчас перекрывают все позитивное, что было в их совместной жизни.
Ведущая "Дома-2" была непреклонна: она считает,
что признание Валерия "звучит мерзко". А после того, как в студии
появилась заплаканная мать Таты
Блюменкранц, вообще перешла на крик. "Почему ты не смог переждать,
официально развестись?! Чтобы никому не делать больно?", – вскричала
Бузова. Ольга заявила, что не может понять такого поведения – и она в шоке от
мужчин, пишет "Вокруг.ТВ".