Дом-2 сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузову вывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц. Ведущая не может понять мужчину, который предал свою жену – что она и высказала герою-любовнику в грубой форме.

"Дом-2" сотрясает очередной конфликт. Ольгу Бузовувывел из себя любвеобильный Валерий Блюменкранц. Ведущая не может понятьмужчину, который предал свою жену – что она и высказала герою-любовнику вгрубой форме.Бузова призвала Блюменранцак ответу за его измену законной супруге. Ведущая "Дома-2"потребовала у Валерия объяснений его поступкам, временами срываясь на крик.Валерий и ТатаБлюменкранц в последнее время постоянно конфликтовали. Они предприняли попытку сохранить семью и дажевернулись ради этого на проект – но успеха это не принесло. Зрителямзапомнилась эпическая битва на Острове любви на Сейшелах: Тата накинулась намужа, а он схватил ее за горло и повалил на землю. Потом Валерий изменил жене сдругой участницей проекта – Марианой Петря. Тата снова устроила драку, сильноизбив любовницу мужа, и покинула проект вместе с дочерью Беатрисой.Бузова чувства обманутой жены хорошо понимает. "Валера!Ты завел интрижку с другой женщиной на глазах законной жены. О чем тут можноговорить? Конечно, она не знала, куда деться уже. Понятно, что Тату вообщепонесло. Но кто спровоцировал ее на такие действия?", – задаласьриторическим вопросом Ольга. Ведущая заявила, что Валерий "в полномнеадеквате" и потребовала, чтобы Блюменкранц объяснил свои действия.Прижатый в угол Валерий попытался оправдаться. Он заявил,что к моменту своей связи с Марианой уже не состоял в отношениях с женой. "Всепросто. Я жил с супругой на протяжении трех лет. Два с половиной месяца назадмы разошлись. Она подала на развод. Я никого не обманывал, ничего не скрывал",– пытался объяснить Блюменкранц. Он добавил, что отрицательные чувства к Татесейчас перекрывают все позитивное, что было в их совместной жизни.Ведущая "Дома-2" была непреклонна: она считает,что признание Валерия "звучит мерзко". А после того, как в студиипоявилась заплаканная мать ТатыБлюменкранц, вообще перешла на крик. "Почему ты не смог переждать,официально развестись?! Чтобы никому не делать больно?", – вскричалаБузова. Ольга заявила, что не может понять такого поведения – и она в шоке отмужчин, пишет "Вокруг.ТВ".