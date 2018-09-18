1 миллион 130 тысяч 678. Именно столько бюллетеней напечатали для повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской области. Напомню, оно было назначено в связи с тем, что в Единый день голосования, 9 сентября, ни один из кандидатов в губернаторы не получил более 50% голосов избирателей. За бюллетенями для второго тура губернаторских выборов во вторник лично приехали представители территориальных избирательных комиссий. Тему продолжит Маргарита Махрова.

1 миллион 130 тысяч 678. Именно столько бюллетеней напечатали для повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской области. Напомню, оно было назначено в связи с тем, что в Единый день голосования, 9 сентября, ни один из кандидатов в губернаторы не получил более 50% голосов избирателей. За бюллетенями для второго тура губернаторских выборов во вторник лично приехали представители территориальных избирательных комиссий. Тему продолжит Маргарита Махрова.Сергей Костючков, председатель территориальной избирательной комиссии Собинского района: "Было изготовлено 47 тысяч и 2 бюллетеня, в территориальную избирательную комиссию передаётся 46 тысяч 406 бюллетеней, 596 бракованных бюллетеней, которые, вы видите, будут уничтожены сейчас, и будет акт подписан".Для повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской области бюллетени изготавливают по заказу территориальных избиркомов. Во Владимир за избирательными бланками их представители приезжают лично, принимают готовые бюллетени и подписывают акты об уничтожении бракованных.Бланки, изготовленные с нарушениями, идут под нож, а потом утилизируются. Появляются они от издержек рабочего процесса, поясняют в типографии. Поэтому печатают бюллетени всегда с запасом.Светлана Емельянова, директор типографии: "В процессе печати могут на бюллетени попасть пятна краски, соответственно, такие бюллетени признаются брачными, в процессе резки бюллетени могут быть обрезаны не по формату, есть специальный формат. Соответственно, тоже признаётся брачным - подлежит уничтожению".Изготовить новые бюллетени, в которых на этот раз всего 2 кандидата, типографии удалось всего за неделю. Для этого рабочих перевели на 12-часовой рабочий день. В итоге всё успели в срок, и во вторник в течение дня бюллетени должны разъехаться по территориальным избирательным комиссиям региона с соблюдением всех мер безопасности.Сергей Костючков, председатель территориальной избирательной комиссии Собинского района: "Бюллетени до ТИК, мы сейчас в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые выделены для сопровождения, доставляются в избирательную комиссию Собинского района, там избирательные бюллетени помещаются в специальное помещение, которое также находится под круглосуточной охраной".В пятницу бюллетени передадут участковым избирательным комиссиям. Там их примут, пересчитают, подпишут и снова возьмут под охрану до голосования. Всего же для области напечатали 1 миллион 130 тысяч 678 бюллетеней. Воспользоваться ими избиратели смогут 23 сентября, в воскресенье. Кстати, 19 сентября - последний день, чтобы открепиться по программе "Мобильный избиратель" от своего участка и проголосовать в День выборов по месту нахождения. Открепиться можно в многофункциональном центре, на портале "Госуслуги" и через территориальную или участковую избирательные комиссии.Сергей Канищев, зам. председателя облизбиркома: "Если гражданин захотел проголосовать на своём избирательном участке, предварительно открепившись, ему для этого ничего не нужно делать, нужно просто прийти на свой избирательный участок, на котором он зарегистрирован, члены участковой избирательной комиссии проверят, не проголосовал ли он там, где открепился и дадут ему бюллетень, он проголосует спокойно на своём избирательном участке".В воскресенье на территории области откроются 985 избирательных участков. Губернатора выберут путём прямого голосования по наибольшему числу голосов.