Мурат Якин назначен главным тренером швейцарского Сьона. Контракт 44-летнего специалиста рассчитан на один год.

Мурат Якин назначен главным тренером швейцарского "Сьона". Контракт 44-летнего специалиста рассчитан на один год.Российским любителям футбола швейцарский тренер известен прежде всего по работе со "Спартаком". Мурат Якин тренировал красно-белых в сезоне 2014/16. Под его руководством москвичи заняли шестое место.В настоящее время "Сьон" занимает восьмое место в швейцарской лиге. В команде выступает бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, знакомый с Якином по работе в московском клубе.