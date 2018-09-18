Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета над Средиземным морем. При этом Израиль возложил ответственность за произошедшее на Дамаск.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета над Средиземным морем. При этом Израиль возложил ответственность за произошедшее на "режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет"."Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", — говорится в заявлении.Кроме того, ЦАХАЛ готов делиться с Россией информацией для изучения инцидента и установления фактов.Самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в 35 километрах от побережья Сирии. По данным Минобороны России, в это же время четыре израильских истребителя F-16, прикрываясь российским самолетом, атаковали объекты в Латакии. В результате израильские летчики подставили Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. На борту Ил-20 находились 15 человек. Все они погибли.Глава Минобороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом подчеркнул, что российские военные погибли из-за безответственных действий израильских ВВС.