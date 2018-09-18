Апелляционный суд Италии принял решение приостановить чемпионат Серии В – второго по силе футбольного итальянского дивизиона - до окончательного разрешения ситуации с количеством клубов, которые в итоге будут принимать участие в турнире.

Апелляционный суд Италии принял решение приостановить чемпионат Серии В – второго по силе футбольного итальянского дивизиона — до окончательного разрешения ситуации с количеством клубов, которые в итоге будут принимать участие в турнире.Как сообщает Чемпионат.com, руководство Федерации футбола Италии не согласилось пойти на сокращение участников соревнований с 22 до 20 клубов. В итоге в стартовавшем 24 августа сезоне продолжили играть 19 клубов. Апелляция в Национальный олимпийский комитет Италии не дала никаких результатов, поэтому из-за разногласий в итальянском футбольном руководстве чемпионат приостановлен на неопределенный срок.