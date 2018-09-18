Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Завершилась вторая игровая неделя, и комиссия по определению лучших хоккеистов Лиги назвала лауреатов семидневки. Лучший вратарем назван чешский голкипер Автомобилиста Якуб Коварж.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Завершилась вторая игровая неделя, и комиссия по определению лучших хоккеистов Лиги назвала лауреатов семидневки. Лучший вратарем назван чешский голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж.Коварж вместе со своим клубом одержал две победы в двух гостевых матчах. При этом вратарь клуба из Екатеринбурга отразил 96,30% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,00.Лучшим игроком обороны назван Александр Елесин из ярославского "Локомотива", в двух матчах (в том числе одном гостевом) отметившийся голом и результативной передачей. Елесин завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе "+3".Форвардом недели признан финн Юусо Пуустинен из "Нефтехимика", сообщает сайт КХЛ. Он провел за 7 дней четыре гостевых матча и одержал вместе с командой три победы. Сам финский нападающий забил 4 гола и сделал 2 передачи.Новичком семидневки стал еще один нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трёх матчах забросивший три шайбы и отметившийся голевой передачей. 20-летний форвард забивал голы во всех поединках недели.