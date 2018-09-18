Представители компании Coca-Cola заявили, что пристально следят за использованием каннабионидов в оздоровительных напитках. Coca-Cola может стать первой фирмой, делающей массовую продукцию на основе марихуаны.

Представители компании Coca-Cola заявили, что пристально следят за использованием каннабионидов в "оздоровительных" напитках. Coca-Cola может стать первой фирмой, делающей массовую продукцию на основе марихуаны, сообщает Mashable.В настоящей момент компания уже ведет переговоры с канадским производителем марихуаны, фирмой "Aurora Cannabis". Эксперты отмечают, что освоение Coca-Cola новых рынков связано с тем, что продажи сладких газировок в последнее время падают, а спрос на оздоровительные напитки растет.Специалисты отмечают также, что каннабидол, который может в будущем войти в состав продукции Coca-Cola, не является психоактивным веществом. Таким образом, возможный напиток будет обладать противовоспалительным, противоотечным и другими положительными эффектами, однако не будет приводить к наркотической интоксикации потребителя.Интерес крупных компаний к продуктам, содержащим каннабиоиды, связан с недваней легализацией в Канаде марихуаны, выращенной в рекреационных целях. Эксперты прогнозируют, что в будущем рынок товаров на основе растения вырастет в десятки раз.Как бы то ни было, представитель Coca-Cola Кент Ландерс заявил, что на данный момент никакого решения по поводу новой линейки напитка не принято.